Названа дата нового раунда торговых переговоров США и КНР

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Новый раунд переговоров представителей США и Китая по торговле состоится 30 апреля в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Как отмечается, дальнейшее обсуждение торговых вопросов пройдет в Вашингтоне 8 мая.

При этом вице-премьер Китая Лю Хэ возглавит делегацию в ходе визита в США.

Ранее СМИ узнали сроки подписания торговой сделки между США и КНР.