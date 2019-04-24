Названа дата нового раунда торговых переговоров США и КНР
Новый раунд переговоров представителей США и Китая по торговле состоится 30 апреля в Пекине. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.
Как отмечается, дальнейшее обсуждение торговых вопросов пройдет в Вашингтоне 8 мая.
При этом вице-премьер Китая Лю Хэ возглавит делегацию в ходе визита в США.
Ранее СМИ узнали сроки подписания торговой сделки между США и КНР.