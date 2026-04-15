Лихачев: новые власти Венгрии продолжают обсуждать проект «Пакш-2»

Новое руководство Венгрии сохраняет интерес к проекту «Пакш-2». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на брифинге в Каире, передает ТАСС.

Он отметил, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, победивший на выборах, несколько раз упоминал «Пакш-2», высказывая критические замечания, в том числе по поводу стоимости.

Лихачев, отвечая на это, заявил, что «Росатом» подчеркивает свою открытость и рассчитывает на взаимное доверие при реализации проекта.

По словам гендиректора корпорации, «Пакш-2» не стоит рассматривать как исключительно российский проект, так как он ориентирован прежде всего на интересы народа Венгрии.

В феврале в Венгрии начался основной этап строительства АЭС. Ожидается, что новые блоки будут построены к середине 2030-х годов. Однако в апреле после парламентских выборов Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта, будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут.

Ранее Мадьяр заявил, что не будет первым звонить Путину.