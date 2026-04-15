Город — спутник Запорожской АЭС остался без света из-за атаки ВСУ

Отключение света произошло в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов.

По его словам, в настоящее время критическая инфраструктура и социальные объекты запитаны от резервных дизель-генераторов.

«Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены», — подчеркнул глава города.

Пухов обратил внимание, что сотрудники профильных служб работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение. Специалисты стараются завершить работы как можно скорее.

Вечером 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что южная часть региона вновь оказалась обесточена. Причиной послужил удар ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры. Сооружение получило повреждения. Для минимизации последствий атаки были задействованы все необходимые силы. Оперативные службы, в свою очередь, продолжали работать над уничтожением украинских беспилотников.

