В Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском

Готовившему теракт на ж/д в Томске подростку дали 6,5 года за госизмену

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 6,5 года воспитательной колонии подростка по статьям о государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что в начале 2025 года несовершеннолетний житель Томска вступил в организацию, нацеленную на смену конституционного строя в РФ. Через интернет он установил контакт с представителем этой политической организации. Одновременно он связался с украинскими спецслужбами, которые предложили ему за деньги совершить теракт на железнодорожных путях, используемых для перевозки химических и взрывоопасных грузов.

Подросток нашел подходящий участок, согласовал его, а 25 апреля снял на этом месте с путей соединяющие между собой рельсы накладки, из-за чего поезд мог пойти под откос.

Повреждение быстро обнаружили и устранили, теракт не состоялся.

До этого в отношении 16-летнего юноши из Подмосковья возбудили уголовное дело о теракте за поджоги на железной дороге.

Ранее в Петербурге подросток пытался сжечь локомотив по заданию украинского куратора.