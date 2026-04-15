Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском

Готовившему теракт на ж/д в Томске подростку дали 6,5 года за госизмену
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 6,5 года воспитательной колонии подростка по статьям о государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что в начале 2025 года несовершеннолетний житель Томска вступил в организацию, нацеленную на смену конституционного строя в РФ. Через интернет он установил контакт с представителем этой политической организации. Одновременно он связался с украинскими спецслужбами, которые предложили ему за деньги совершить теракт на железнодорожных путях, используемых для перевозки химических и взрывоопасных грузов.

Подросток нашел подходящий участок, согласовал его, а 25 апреля снял на этом месте с путей соединяющие между собой рельсы накладки, из-за чего поезд мог пойти под откос.

Повреждение быстро обнаружили и устранили, теракт не состоялся.

До этого в отношении 16-летнего юноши из Подмосковья возбудили уголовное дело о теракте за поджоги на железной дороге.

Ранее в Петербурге подросток пытался сжечь локомотив по заданию украинского куратора.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!