В Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину

Европа не станет принудительно депортировать украинцев, которые работают и приносят пользу экономике, идеи о высылке останутся на уровне разговоров. Об этом УНИАН заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Ни одна из стран Европы сегодня не готова будет отдать нам тех украинцев, которые действительно будут полезны для их экономики. У них дефицит рабочей силы. Если мы говорим о тех, кто не работает, кто получает просто пособие по безработице или находится нелегально или полулегально, то да, действительно это может произойти», – заявил Разумков.

При этом нардеп заметил, что в Европе нет юридических механизмов по высылке украинцев обратно. Он усомнился, что вряд ли кто-то в Германии будет заниматься «глобальной депортацией». Заявление Мерца «останется больше на уровне разговоров, чем конкретных действий по возвращению украинцев», заявил Разумков.

До этого Мерц заявил, что Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Он рассказал, что страны будут тесно сотрудничать в вопросах, касающихся украинцев, которые нашли убежище в Германии, «и облегчим им возвращение домой».

Ранее Зеленский захотел вернуть уехавших за границу уклонистов.