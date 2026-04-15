Во время поисков пропавшего ребенка в Брянске нашли пропавшую в прошлом году женщину

В Брянске во время поисков мальчика нашли женщину без признаков жизни

В Брянске поиски мальчика, которого унесла река, закончились обнаружением женщины без признаков жизни. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Несовершеннолетний провалился под лед реки Десны в январе текущего года, поиски идут до сих пор. Во время мероприятий участники заметили женщину, спасти которую уже не представлялось возможным.

Выяснилось, что она пропала в середине декабря прошлого года.

До этого в Самарской области нашли трехлетнюю девочку, которая ушла из дома на прогулку со старшими сестрами. В какой-то момент она осталась без присмотра и в последствии не вернулась с детьми домой.

Всего в поисках ребенка участвовали более 200 человек, учитывая сотрудников МВД и спасателей. Специалисты осматривали лес и другие места в округе.

В результате девочку обнаружили местные жители. После этого ее доставили в больницу. О том, какие травмы она получила, не сообщалось.

