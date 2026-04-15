В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 14 апреля до 7:00 мск 15 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были сбиты в небе над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены в республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

14 апреля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами в период с 8:00 до 20:00 мск. В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых украинских БПЛА во время перемирия.