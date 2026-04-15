«Вашингтон» Овечкина победил в последнем матче сезона

«Вашингтон» Овечкина победил «Коламбус» в последнем матче сезона в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26.

Игра прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран, у проигравшей команды единственный гол на счету Буна Дженнера.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшей игре отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

