Какие сорта томатов можно вырастить в квартире на окне, рассказала агроном

Чтобы вырастить в квартире на подоконнике томаты нужно выбрать правильные сорта и обеспечить достаточно света. Для подоконника созданы специальные микрокарликовые и детерминантные сорта высотой 25–45 см, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

«Обычные высокорослые томаты для квартиры не подходят: они вытянутся, займут все пространство и почти не дадут плодов. Для подоконника созданы специальные микрокарликовые и детерминантные сорта (рост вверх которых генетически останавливается после формирования определенного количества цветочных кистей) — Пиколино, Балконное чудо, Черри-каскад и другие компактные гибриды высотой 25–45 см», — сообщила Абрамова.

Самый критичный фактор — освещение. Томатам нужно не менее 12–14 часов светового дня и интенсивность около 160–240 мкмоль на квадратный метр в секунду, отметила специалист.

«На северном или западном окне без дополнительной подсветки растения будут вытягиваться и сбрасывать цветки. Южный подоконник в сочетании со светодиодной фитолампой — оптимальный вариант. Температурный режим тоже важен: днем 20–25°C, ночью желательно 15–18°C, — такой перепад стимулирует завязывание плодов. Горшок нужен объемом не менее 5 литров, грунт — легкий, с хорошим дренажем. Поскольку в квартире нет ни ветра, ни насекомых, придется опылять вручную: достаточно слегка встряхивать куст в период цветения два-три раза в неделю. При соблюдении этих условий с одного растения реально получить 300–700 граммов плодов за сезон», — заключила Абрамова.

Ранее онколог рассказал, могут ли гормональные препараты спровоцировать рак.