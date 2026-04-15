Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Россия готова сыграть роль в решении ситуации с иранским обогащенным ураном

Antonio Batinic/Shutterstock.com

Россия готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана в Иране. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества — все, что будет приемлемо для Ирана без нарушения его неотъемлемого права как на обогащение урана в мирных целях», — сказал он журналистам по итогам официального визита в Китай.

По его словам, Россия была частью процесса, который привел к согласованию гарантий и урегулированию иранской ядерной программы, и в этом комплексном плане есть все, «что необходимо для успокоения любых озабоченностей по поводу того, что Иран когда-то может начать производство ядерного оружия».

США разрушили эту программу еще в 2019 году, что, по мнению министра, является печальным фактом мировой истории. В настоящее время остаются надежды, «что подобное удастся воссоздать из руин», заключил Лавров.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты настаивают на передаче им всех запасов иранского обогащенного урана.

Ранее Трамп отклонил предложение Путина по иранскому урану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!