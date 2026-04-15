Россия готова сыграть роль в решении ситуации с иранским обогащенным ураном

Россия готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана в Иране. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества — все, что будет приемлемо для Ирана без нарушения его неотъемлемого права как на обогащение урана в мирных целях», — сказал он журналистам по итогам официального визита в Китай.

По его словам, Россия была частью процесса, который привел к согласованию гарантий и урегулированию иранской ядерной программы, и в этом комплексном плане есть все, «что необходимо для успокоения любых озабоченностей по поводу того, что Иран когда-то может начать производство ядерного оружия».

США разрушили эту программу еще в 2019 году, что, по мнению министра, является печальным фактом мировой истории. В настоящее время остаются надежды, «что подобное удастся воссоздать из руин», заключил Лавров.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты настаивают на передаче им всех запасов иранского обогащенного урана.

Ранее Трамп отклонил предложение Путина по иранскому урану.