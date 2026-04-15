В четырех российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов

Ограничения ввели в аэропортах в Казани, Бугульме, Нижнекамске и Чебоксарах

Сразу четыре аэропорта в России приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Речь идет об аэропортах в Нижнекамске, Казани, Бугульме и Чебоксарах.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:25 мск.

В Росавиации уточнили, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

15 апреля самолет RA-73680 авиакомпании «Аврора», находившийся в аэропорту Владивостока, подал сигнал бедствия. По данным Telegram-канала SHOT, экипаж воздушного судна установил на транспондере код 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Данные онлайн-карт свидетельствуют о том, что лайнер прервал вылет из Владивостока и остановился в конце воздушной гавани. Официальная информация об инциденте к текущему моменту не поступала.

Накануне самолет компании RedWings, следовавший в Читу, вернулся на место стоянки в Барнауле из-за технической ошибки тормозной системы. На борту находились 94 пассажира.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово в ближайшее время сменится руководство.