Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов

Ограничения ввели в аэропортах в Казани, Бугульме, Нижнекамске и Чебоксарах
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Сразу четыре аэропорта в России приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Речь идет об аэропортах в Нижнекамске, Казани, Бугульме и Чебоксарах.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:25 мск.

В Росавиации уточнили, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

15 апреля самолет RA-73680 авиакомпании «Аврора», находившийся в аэропорту Владивостока, подал сигнал бедствия. По данным Telegram-канала SHOT, экипаж воздушного судна установил на транспондере код 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Данные онлайн-карт свидетельствуют о том, что лайнер прервал вылет из Владивостока и остановился в конце воздушной гавани. Официальная информация об инциденте к текущему моменту не поступала.

Накануне самолет компании RedWings, следовавший в Читу, вернулся на место стоянки в Барнауле из-за технической ошибки тормозной системы. На борту находились 94 пассажира.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово в ближайшее время сменится руководство.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!