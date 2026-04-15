Лавров рассказал, от чего зависит результат переговоров с США

Лавров: результат переговоров зависит от соблюдения тишины после них

Практические результаты переговоров, в том числе с США, зависят от соблюдения тишины после них. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам визита в Китай, передает РИА Новости.

«Очень часто практические результаты зависят от того, насколько тишина соблюдается», — сказал министр.

Говоря о контактах России и США, Лавров отметил, что важно не столько размахивать флагом развития отношений между странами, сколько решать вопросы.

При этом он подчеркнул, что у РФ нет иллюзий о реальных целях США, заявляющих, что теперь они руководствуются национальными интересами.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва продолжает быть готовой к переговорам с Вашингтоном по урегулированию российско-украинского конфликта.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку трехсторонней встречи с российской и американской делегациями.

Ранее Песков рассказал, когда начнутся «сложные» переговоры о мире на Украине.