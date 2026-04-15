Украинский разработчик оружия представил «Коралл» на замену С-300 и Patriot

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Луч» представило перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Koral («Коралл»), совместимый с пусковыми установками С-300 или даже Patriot. Об этом пишет портал TWZ.

«Хотя конкретная модель не была указана, рассматриваемая ракета была представлена ​​на выставке разработанных на Украине ракет, беспилотников, гибридных ракетно-беспилотных комплексов и других беспилотных платформ, которую недавно посетил президент страны Владимир Зеленский», — говорится в материале.

Отмечается, что публике мог быть показан испытательный образец или серийный вариант. По данным портала, дальность полета Koral составляет до 100 километров, общая масса — 300 килограмм, а скорость — 3600 километров в час.

Руководитель «Луча» Олег Коростелев в 2023 году уточнял, что перехватчик, оснащенный украинской радиолокационной системой наведения Onyx, может быть полезен в борьбе с баллистическими целями.

Авторы TWZ утверждают, что КБ «Луч» и украинская компания Radionix сотрудничают с испанской группой Sener, которая занимается производством компонентов для ракет систем ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T).

Кроме того, в соглашениях Украины с европейскими партнерами говорилось, что на первоначальном макете ракеты Koral использовались двигатели от ракеты Patriot, обеспечивающие предельную точность попадания по целям, однако в последней версии они были заменены.

