Стали известны размеры ежегодной семейной выплаты

Россияне могут получить более 136 тыс. рублей в качестве ежегодной семейной выплаты в ряде случаев, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что ежегодная семейная выплата будет представлять собой возврат части уплаченного НДФЛ для родителей, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

По его словам, например, если в регионе прожиточный минимум на душу населения составляет 18 тыс. рублей, то порог для назначения выплаты будет равен 27 тыс. рублей на человека. Для семьи из четырех человек — двух родителей и двух детей — это означает, что совокупный ежемесячный доход родителей в 2025 году не должен превышать 108 тыс. рублей, или 1,296 млн рублей в год, констатировал эксперт.

По его словам, если оба родителя в такой семье зарабатывают по 54 тыс. рублей в месяц, то годовой доход каждого составит 648 тыс. рублей. В этом случае в 2026 году каждый из них сможет вернуть по 45 360 рублей, а общий размер выплаты для семьи достигнет 90 720 рублей, уточнил экономист.

«Для семьи с тремя детьми при тех же условиях порог совокупного дохода вырастает до 135 тыс. рублей в месяц. Если родители получают по 67,5 тыс. рублей, каждый из них сможет вернуть по 56 700 рублей. Общая сумма выплаты составит 113 400 рублей. Для семьи с четырьмя детьми лимит дохода составит уже 162 тыс. рублей в месяц. При доходе родителей по 81 тыс. рублей на каждого выплата может достигнуть 68 040 рублей на человека, или 136 080 рублей на семью», — отметил Балынин.

По словам эксперта, право на выплату будут определять по доходам семьи за год, предшествующий году назначения меры поддержки. То есть для получения денег в 2026 году будут учитывать доходы за 2025 год. Будет также проводиться оценка имущественной обеспеченности — по тем же критериям, что и при назначении единого пособия на детей, уточнил эксперт. По его словам, размер выплаты фактически будет равен разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Иначе говоря, родителям вернут большую часть уже уплаченного налога — 7 из 13%, пояснил Балынин. При этом выплата будет назначаться каждому из родителей отдельно, а ее сумма будет зависеть от дохода конкретного родителя, добавил экономист.

«Новая мера поддержки может стать заметным подспорьем для семей с невысокими доходами. Ограничений по использованию этих средств не предусмотрено, поэтому родители смогут направить деньги на те нужды, которые считают наиболее важными — от одежды и обуви для детей до других повседневных расходов», — заключил Балынин.

