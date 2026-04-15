Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество РФ и КНР

Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР должны доверять друг другу и развиваться вместе
Feng Li/AP

Москва и Пекин должны доверять друг другу и развиваться вместе, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Обе стороны должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и стремиться к общему развитию», — сказал глава государства.

Китайский лидер призвал принимать все необходимые меры для реализации договоренностей, достигнутых между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также председатель КНР обратил внимание, что Пекину и Москве необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и прилагать совместные усилия для укрепления авторитета Организации Объединенных Наций. Двум странам следует вести более тесную дипломатическую координацию, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень, считает Си Цзиньпин.

Как он отметил, РФ и Китаю надо тесно взаимодействовать в рамках различных международных организаций. В том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Си Цзиньпина, такое сотрудничество имеет важное значение для развития справедливого и рационального международного порядка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
