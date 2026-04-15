Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество РФ и КНР

Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР должны доверять друг другу и развиваться вместе

Москва и Пекин должны доверять друг другу и развиваться вместе, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Обе стороны должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и стремиться к общему развитию», — сказал глава государства.

Китайский лидер призвал принимать все необходимые меры для реализации договоренностей, достигнутых между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также председатель КНР обратил внимание, что Пекину и Москве необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и прилагать совместные усилия для укрепления авторитета Организации Объединенных Наций. Двум странам следует вести более тесную дипломатическую координацию, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень, считает Си Цзиньпин.

Как он отметил, РФ и Китаю надо тесно взаимодействовать в рамках различных международных организаций. В том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Си Цзиньпина, такое сотрудничество имеет важное значение для развития справедливого и рационального международного порядка.

Ранее пресс-секретарь Путина высказался о его планах посетить КНР.