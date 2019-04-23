Заблокировать «Северный поток — 2» пообещал кандидат на пост главы ЕК

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/12299053/trubi-pic905-895x505-8454.jpg">

Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае, если его изберут на эту должность. Об этом он сообщил в интервью изданию Polska Times.

По его словам, этот проект противоречит интересам западных стран.

«Европа нуждается в большей независимости от российского газа», — отметил Вебер.

Он добавил, что будет использовать свой ресурс для блокировки «Северного потока — 2», если станет главой ЕК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил приобретение Германией у России газа через газопровод «Северный поток — 2» с покупкой оружия.