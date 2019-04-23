Белоруссия намерена до конца года начать поставки не российской нефти

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Заместитель главы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия до конца текущего года намерена начать морские поставки не российской нефти. Слова Гриба передает РИА «Новости».

Он отметил, что белорусские власти «рассчитывают» начать поставки не российской нефти в 2019 году. Точных сроков начала транспортировки нефти, альтернативной российской, он не назвал.

Ранее в Белоруссии обвинили Россию в поставках загрязненной нефти.