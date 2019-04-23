Минтруд отчитался о смертности на производстве

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что с 2007 года смертность на производстве в России снизилась более чем в два раза, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент данный показатель составляет 1,6 тыс. случаев.

«За последние 12 лет количество ежегодных несчастных [смертельных] случаев с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс.», — сказал Топилин.

Он подчеркнул, что такую динамику можно назвать «серьезным прогрессом».

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