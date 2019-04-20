В Белоруссии недовольны качеством нефти из России

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Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что качество российской экспортной нефтяной смеси Urals, которая поступает по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению концерна, в поступающей нефти содержится чрезмерное количество хлорорганических соединений, что может привести к нарушениям технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов.

«Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения», — заявили в российской «Транснефти».

Ранее на Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти.