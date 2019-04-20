В Белоруссии недовольны качеством нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что качество российской экспортной нефтяной смеси Urals, которая поступает по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению концерна, в поступающей нефти содержится чрезмерное количество хлорорганических соединений, что может привести к нарушениям технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов.
«Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения», — заявили в российской «Транснефти».
Ранее на Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти.