Возможно ли возвращение «ПриватБанка» экс-владельцам, разъяснили в НБУ
Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова отметила, что после отмены национализации «ПриватБанк» невозможно вернуть бывшим владельцам. Об этом сообщает «112 Украина».
По ее словам, в результате мошеннических схем на сумму около $5,5 млрд банк был признан неплатежеспособным.
Она добавила, что в обязанность банка входит возвращение этих средств государству, а также привлечение виновных к ответственности. При этом, подчеркнула Рожкова, акционером банка на настоящий момент является украинский народ.
«Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство...», — заключила Рожкова.
Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.