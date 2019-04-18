Возможно ли возвращение «ПриватБанка» экс-владельцам, разъяснили в НБУ

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Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова отметила, что после отмены национализации «ПриватБанк» невозможно вернуть бывшим владельцам. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, в результате мошеннических схем на сумму около $5,5 млрд банк был признан неплатежеспособным.

Она добавила, что в обязанность банка входит возвращение этих средств государству, а также привлечение виновных к ответственности. При этом, подчеркнула Рожкова, акционером банка на настоящий момент является украинский народ.

«Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство...», — заключила Рожкова.

Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.