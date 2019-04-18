Минфин не согласился с решением суда по банку Коломойского

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Министерство финансов Украины намерено подать апелляцию на решение киевского суда о признании незаконной национализации «Приватбанка», который принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство финансов Украины не согласно с указанным решением [по «Приватбанку»] и готовится к подаче апелляционной жалобы», — говорится в сообщении ведомства.

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В сообщении подчеркивается, что государство «спасло» банк, когда вложило в него $6 млрд после национализации в 2017 году.

Ранее в Национальном банке Украины также заявили о намерении подать апелляцию на признание национализации «Приватбанка» незаконной.

Решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.