В Нацбанке отреагировали на решение по банку Коломойского

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Национальный банк Украины не согласился и подаст апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации «Приватбанка». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции», — заявил представитель национального банка Виктор Григорчук.

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В Нацбанке отметили, что подобные решения наносят вред международному имиджу Украины.

«Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация ПриватБанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности», — пояснила первый зампред Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Ранее киевский суд признал незаконной национализацию «Приватбанка», который принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.