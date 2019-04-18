«Будем противостоять»: Рябков о санкциях США против Кубы и Венесуэлы

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва считает незаконными санкции США, введенные в отношении Кубы и Венесуэлы. Слова Рябкова передает РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что Россия «встревожена» действиями США в латиноамериканском регионе. По его словам, ограничительные меры Соединенных Штатов направлены на то, чтобы «сломить волю властей Кубы и Венесуэлы.

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«Все это совершенно неприемлемо. Мы будем этому противостоять. Венесуэла и Куба — наши союзники... наши стратегические партнеры», — сказал Рябков.

Он добавил, что российские власти постараются сделать «все возможное», чтобы их партнеры «почувствовали поддержку».

Ранее сообщалось, что Канада разочарована решением США по Кубе.