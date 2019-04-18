Boeing завершил испытания нового ПО для 737 MAX

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Гендиректор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания завершила испытания обновленного программного обеспечения для лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Boeing провел последний испытательный полет перед сертификацией нового ПО.

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Он также добавил, что компания «уверенно продвигается» по пути сертификации обновленного программного обеспечения для самолетов 737 MAX.

Ранее СМИ сообщили, что консалтинговые компании активно призывают акционеров компании Boeing принять во внимание репутационный ущерб после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии и проголосовать за перестановки в руководстве.