Медведев допустил снижение НДС до 10% на фрукты и овощи

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Государственной думе заявил, что налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и овощи может быть снижен до 10%.

Глава кабмина пояснил, что в правительстве прорабатывают вопрос предоставления российским производителям овощей и фруктов субсидий либо льготного НДС в размере 10%.

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«В настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи... Первый вариант — дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы... Второй вариант — просто унифицировать ставку на уровне 10%», — рассказал Медведев.

Он также пообещал предоставить полную информацию по данному вопросу, когда предложения будут окончательно готовы.

Ранее Медведев назвал главные вызовы экономике России.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.