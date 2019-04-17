Медведев назвал главные вызовы экономике России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госудме назвал главные вызовы экономике России.
По словам премьера, Россия в последнее время научилась двигаться вперед, несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия.
Современными вызовами Медведев назвал нестабильность цен на нефть, торговые войны, замедление глобальной экономики и санкции.
По словам премьера, если в любой точке мира ситуация развивается «не так, как бы хотелось отдельным государствам», то речь сразу ведется о влиянии России.
Санкции вводятся, исходя из презумпции «абсолютной виновности», отметил Медведев.
Ранее Медведев назвал задачи правительства «особенными».
Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.