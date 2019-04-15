Daily Beast рассказал, почему Китай может стать сверхдержавой в авиации

Скандал с американской компанией Boeing послу двух катастроф с лайнерами модели 737 MAX может выдвинуть Китай на лидирующие позиции «авиационной супердержавы», пишет The Daily Beast.

На протяжении десятилетий компании Boeing и Airbus доминировали в коммерческой авиации, теперь Китай положит их дуополии конец, пишет издание. Толчком к этому может послужить неправильная реакция Boeing на репутационный ущерб и кризис с моделью MAX 8.

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На данный момент Boeing уже месяц отчаянно пытается уменьшить ущерб для своей репутации, который последовал после двух крушений в течение пяти месяцев. Лайнеры модели 737 MAX 8 разбились в Эфиопии и Индонезии.

Издание пишет о лайнере китайской компании Comac C929, который представляет собой копию A320 Airbus. Однако большинство «аэрокосмических проектов» предполагают международное партнерство, и торговая война между США и Китаем мешает выходу C929 на более высокие позиции, подчеркивает издание.