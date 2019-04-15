Трамп посоветовал Boeing переименовать самолеты модели 737 MAX

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американской авиакомпании Boeing следует устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

По его словам, имидж компании очень сильно пострадал, в связи с чем Boeing следует задуматься о переименовании модели 737 MAX.

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«Но все же, что я могу об этом знать?» — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в США в связи с крушением самолета этой модели в Эфиопии 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все погибли.