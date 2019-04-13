Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на «стандартный» завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. «Индекс завтрака» подсчитало агентство Bloomberg.

При этом жителю Санкт-Петербургу нужно 14,9 минут для того, чтобы заработать себе на завтрак. Уточняется, что ему придется отдать тем самым 3,11% от своего ежедневного заработка в размере около 1,4 тыс. руб.

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Как отмечается, под «стандартным» завтраком Bloomberg подразумевает стакан молока, одно яйцо, два ломтика хлеба и порцию фруктов.

При этом в таких городах, как Женева, Люксембург, Дубаи, рабочему требуется от трех до пяти минут, чтобы заработать на завтрак, что составляет менее 1% ежедневного дохода. В то же время, жителю Китая необходимо работать 30 минут, чтобы заплатить за завтрак.

Ранее объяснялось, почему доходы россиян не растут.