Пескова спросили о роли Путина в деле Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не сыграл никакой роли в переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Путин не может и не собирается вмешиваться в следственные действия.

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«Президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано смягчение в адрес Калви, сыграло ли роль заступничество, и то, что американский бизнес пригрозил не приезжать на Петербургский форум, если не отпустят Калви или не будет изменена его мера пресечения.

Накануне Басманный суд Москвы освободил Калви из СИЗО и перевел его под домашний арест, позднее домашний арест продлили до 14 июля.