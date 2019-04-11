СК просит продлить арест Майкла Калви на три месяца
Следствие просит продлить срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Калви был задержан в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Реклама
«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста ... сроком до 14 июля 2019 года», — отметила Царева.
Уточняется, что суд рассмотрит ходатайства 12 апреля.
Ранее сообщалось, что основатель Baring Vostok Калви освобожден из СИЗО.