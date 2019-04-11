СК просит продлить арест Майкла Калви на три месяца

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Следствие просит продлить срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Калви был задержан в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста ... сроком до 14 июля 2019 года», — отметила Царева.

Уточняется, что суд рассмотрит ходатайства 12 апреля.

Ранее сообщалось, что основатель Baring Vostok Калви освобожден из СИЗО.