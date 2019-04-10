В Венесуэле восстановили подачу электричества

Министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в Венесуэле восстановили энергоснабжение после отключения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Родригес отметил, что сбой произошел накануне. Однако систему удалось быстро восстановить.

Ранее президент страны Николас Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле. Сами перебои с электроснабжением он объяснил «электромагнитными атаками».

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.