Помпео: США не смогли свернуть «Северный поток — 2»
Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.
«Мы сделали практически все возможное... но в настоящий момент мы не добились успеха», — добавил Помпео.
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Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.
Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства «Северного потока — 2»
В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2».