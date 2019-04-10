«Мэй пресмыкается перед Меркель»: Independent о последней надежде на Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй унижается перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном, прося об отсрочке Brexit (срока выхода из Европейского союза), пишет в британской газете The Independent обозреватель Мэттью Норман.
«Мне больно смотреть, как Мэй пресмыкается перед Меркель из-за Brexit — бесстыдство в сторону, она наша последняя надежда», — пишет автор.
Ее «прощальный тур наказания» по Европе вызывает жалость, считает Норман. Тем не менее британский премьер пытается спасти страну, но не собственную партию.
Теперь Мэй «выворачивает от унижения» из-за необходимости обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону, протягивая «чашу продления» срока Brexit, пишет автор.
«Но пресмыкаться перед высокомерным, воинственным президентом Франции — это страшное унижение даже для королевы страданий», — продолжает обозреватель The Independent.
У Мэй остается два варианта, пишет издание. Либо страна ничего не делает и выходит из Европейского союза без сделки 12 апреля, либо отменяет статью 50 Лиссабонского договора и не выходит из ЕС, положив «милосердный конец интригующему эксперименту с национальным самоубийством», подводит автор.
Ранее Spiegel назвал «попрошайничеством» поездку Мэй к Меркель и Макрону.