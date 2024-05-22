Валиева пришла на церемонию вручения премии RU.TV 2024 вместе с известным блогером

Фигуристка Камила Валиева появилась на церемонии вручения премии RU.TV 2024 вместе с популярным блогером Алексеем Авдеевым, который известен под псевдонимом Youungeer. Спортсменка и блогер появились в эфире телеканала RU TV.

Валиева ответила отрицательно на вопрос, готовится ли что-то романическое между ней и Авдеевым.

«Мне кажется, когда слишком долго дружишь, наоборот, никаких отношений не будет и воспринимаешь человека как друга», — добавил блогер.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.

Ранее стало известно, когда Валиева начнет выступать в шоу Навки.