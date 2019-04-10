Названы самые благоприятные для трудоустройства молодежи регионы

В Минтруде назвали регионы, в которых молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет успешнее всего находят себе работу через службы занятости. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечается, наибольшая доля трудоустроенной молодежи в 2018 году была зафиксирована в Липецкой(89,4%) и Белгородской (88,4%) областях.

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Также высокие показатели были зафиксированы в Чувашии (87,4%), Тюменской (85,8%) и Саратовской (85,6%) областях, а также в республике Дагестан (85,6%).

Самый низкий уровень трудоустройства молодежи был выявлен в республиках Ингушетия (7,4%) и Северная Осетия (24,1%), а также на Чукотке (33,2%) и в Амурской области (37,6%).

Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.