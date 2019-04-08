Суд не стал отменять продление ареста отстраненному от должности сенатору Арашукову
Московский городской суд не стал отменять арест временно отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд признал решение законным.
«Жалобу защитников оставить без удовлетворения», — добавил судья.
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Ранее стало известно, когда Рауль Арашуков мог создать ОПС.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.