Суд не стал отменять продление ареста отстраненному от должности сенатору Арашукову

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Московский городской суд не стал отменять арест временно отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд признал решение законным.

«Жалобу защитников оставить без удовлетворения», — добавил судья.

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Ранее стало известно, когда Рауль Арашуков мог создать ОПС.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.