В Крыму отложили курортный сбор

Парламент Крыма принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС.

«Законопроект о переносе сроков введения курортного сбора в Крыму принят Госсоветом Крыма в двух чтениях. Срок введения курортного сбора перенесен на 1 мая 2021 года», — сообщили в пресс-службе парламента.

В прошлом году Госсовет Крыма перенес введение курортного сбора на 2019 год. По официальной версии, это решение было связано с просьбами местного бизнеса и желанием учесть изменившиеся транспортные потоки в связи с введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополя и Крымского моста.