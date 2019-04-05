Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня. Письмо Мэй цитирует Reuters.
В нем говорится, что британский парламент «предполагает», что период обсуждения условий Brexit закончится к 30 июня. Таким образом, Мэй попросила Евросовет перенести крайний срок по выходу страны из Европейского союза (ЕС) на эту дату, а также не допускать британских политиков к участию к выборам в Европарламент.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.