Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

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Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. С исследованием ознакомился RT.

Отмечается, что таким специалистам предлагают заработную плату от 100 тыс. руб.

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На втором месте оказались специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщики шпуров, которым работодатели готовы платить от 95 тыс. руб. Замкнули тройку специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки — их зарплата начинается от 90 тыс. руб.

Также в рейтинг Минтруда попали специалисты по потребительскому кредитованию, которые получают от 85 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что для своего исследования использовали данные из открытых источников.

Ранее были названы российские вакансии с самой высокой зарплатой.