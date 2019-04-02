Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. С исследованием ознакомился RT.
Отмечается, что таким специалистам предлагают заработную плату от 100 тыс. руб.
На втором месте оказались специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщики шпуров, которым работодатели готовы платить от 95 тыс. руб. Замкнули тройку специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки — их зарплата начинается от 90 тыс. руб.
Также в рейтинг Минтруда попали специалисты по потребительскому кредитованию, которые получают от 85 тыс. руб.
В ведомстве отметили, что для своего исследования использовали данные из открытых источников.
Ранее были названы российские вакансии с самой высокой зарплатой.