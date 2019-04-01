Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии в России увеличились на 2%. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров.
Как отмечается, с 1 апреля также выросли пенсии для участников Великой Отечественной войны, обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда и пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф.
Ранее стал известен средний размер социальной пенсии после индексации.