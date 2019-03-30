Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал в твиттере решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить процентные ставки.

Президент подчеркнул, что ФРС принял решение о повышении процентных ставок вопреки невысокой инфляции. По словам Трампа, выбор именно этого времени для повышения ставок является «смехотворным».

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Он добавил, что если бы не решение ФРС, ВВП, фондовый рынок США и мировые рынки были бы в «лучшем» состоянии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп может пригласить в ФРС экс-аналитика CNN.