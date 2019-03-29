В ЕК оценили вероятность «жесткого» Brexit

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В Еврокомиссии прокомментировали итоги голосования парламента Великобритании по условиям выхода Лондона из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ЕК считают вероятным «жесткий» Brexit 12 апреля.

Как отмечается, Евросоюз полностью готов к сценарию выхода Лондона без соглашения.

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Ранее сообщалось, что ЕС созывает экстренный саммит из-за ситуации вокруг Brexit.

29 марта британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit..