В ЕК оценили вероятность «жесткого» Brexit
В Еврокомиссии прокомментировали итоги голосования парламента Великобритании по условиям выхода Лондона из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в ЕК считают вероятным «жесткий» Brexit 12 апреля.
Как отмечается, Евросоюз полностью готов к сценарию выхода Лондона без соглашения.
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Ранее сообщалось, что ЕС созывает экстренный саммит из-за ситуации вокруг Brexit.
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