Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

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Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Как отмечается, этот показатель достиг уровня 9,9%. Для сравнения, в 2014 году он составлял 10,4%.

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В материалах говорится, что динамика долговой нагрузки в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Ранее сообщалось, что Росстат изменит методику подсчета доходов россиян.