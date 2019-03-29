Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Как отмечается, этот показатель достиг уровня 9,9%. Для сравнения, в 2014 году он составлял 10,4%.
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В материалах говорится, что динамика долговой нагрузки в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.
Ранее сообщалось, что Росстат изменит методику подсчета доходов россиян.