В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, в ведомстве также планируют учитывать влияние неудобного графика на здоровье сотрудников. В данный момент ведется обсуждение этого вопроса.
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В материале говорится, что работодателей могут обязать учитывать эти параметры при оценке условий труда наряду с другими вредными факторами.
По мнению опрошенных изданием экспертов, на доплату могут рассчитывать, в первую очередь, правоохранители, педагоги и журналисты.
Ранее сообщалось, что в Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок.