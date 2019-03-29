На Boeing подали в суд после катастрофы в Эфиопии
В федеральный суд Чигако был подан иск в отношении компании Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, вероятно, это первый иск, зарегистрированный после трагедии. Он был подан семьей Джексона Мусони, гражданина Руанды.
Реклама
Boeing обвиняют в том, автоматизированная система управления полетом была разработана с ошибками, уточняет агентство.
Подчеркивается, что в компании не стали комментировать иск, переадресовав все запросы по расследованию к следственным органам.
Ранее сообщалось, что Washington Post рассказала о смене позиции Boeing после скандала.