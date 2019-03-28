В Счетной палате рассказали о проблемах с нацпроектами

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Счетная палата России видит риски в отношении реализации нацпроектов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Как отмечается, это связано с проблемой освоения бюджетных средств на эти цели.

«По состоянию на 1 марта по всем национальным проектам исполнение составило лишь 5,8% от запланированных показателей», — подчеркнули в Счетной палате.

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По мнению аудиторов ведомства, существуют серьезные проблемы на уровне правоприменения нормативной базы.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам регионов организовать выполнение нацпроектов.