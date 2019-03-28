Трамп обратился к странам ОПЕК

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к странам ОПЕК относительно добычи нефти.

В своем твиттере американский лидер отметил, что странам ОПЕК необходимо увеличить добычу нефти.

«Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой. Спасибо!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп в твиттере раскрыл свои предпочтения в СМИ.