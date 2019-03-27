В Дании прокомментировали информацию об отказе «Северному потоку — 2»

В датском энергетическом агентстве ответили на информацию об отказе «Северному потоку — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства Туре Фалбе-Хансен.

До этого в компании «Нафтогаз Украина» заявили, что Дания против строительства газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

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Отмечается, что датское агентство не подтвердило информацию об отказе «Северному потоку — 2».

В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2». Кроме того, в США заявили о планах ввести против него санкции.