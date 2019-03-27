Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей

Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

По словам его адвоката Александра Асниса, данная мера гарантирует, что Абызов не скроется и не будет пытаться мешать следствию.

В качестве альтернативы защитой предложено отпустить Абызова под домашний арест.

Ранее обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова доставили в московский Басманный суд.